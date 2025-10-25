Ein 3:3 (3:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Samswegen 1884 und Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Samswegen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV am Samstag 3:3 (3:2) getrennt.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (12.).

SSV Samswegen 1884 Kopf an Kopf mit Osterweddinger SV – 1:1 in Minute 12

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Nakoinz (Osterwedding) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Herbst (89. Jahns), Wagner, Gamroth, Kober, Ronge, Ermisch, Lehmann, Sonnabend (63. Ismail), Feyer (70. Engler)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Nölle, Dziobek, Schulze, Embach (46. Hübler), Barkowski (81. Suchanek), Falkenberg, Klaus, Gebhardt, Iser

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62