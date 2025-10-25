Für den Gastgeber SSV Samswegen 1884 endete das Duell mit dem Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (3:2)-Punkteteilung.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (12.).

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Es blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nakoinz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Ronge, Lehmann, Herbst (89. Jahns), Kober, Bartsch, Feyer (70. Engler), Wagner, Sonnabend (63. Ismail), Gamroth

Osterweddinger SV: Steinwerth – Dziobek, Iser, Embach (46. Hübler), Falkenberg, Nakoinz, Nölle, Schulze, Gebhardt, Klaus, Barkowski (81. Suchanek)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62