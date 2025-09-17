Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit dem Osterweddinger SV am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und der Osterweddinger SV am Samstag 3:3 (1:0) getrennt.

Ian Adrian Felgenhauer (Roter Stern Sudenburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Stern noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch David Abraham erzielt.

52. Minute: Roter Stern Sudenburg mit 2:0 Vorsprung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Philipp Nakoinz/Osterwedding (61 und 71.), gefolgt von Kevin Spilgies (Roter Stern Sudenburg) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nakoinz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (88.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Osterweddinger SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pfitzner (53. Wildenhof), Gläser, Spilgies (85. Moushfiq), Hennings, Abraham (80. Weber), Felgenhauer, Graupner, Schimmelpfennig, Telge (72. Spata), Böttcher

Osterweddinger SV: Kiese – Herrmanns (84. Reuter), Iser (60. Loof), Falkenberg, Schulze, Nakoinz, Barkowski, Hübler (72. Magel), Koch, Embach, Müller (80. Nölle)

Tore: 1:0 Ian Adrian Felgenhauer (17.), 2:0 David Abraham (52.), 2:1 Philipp Nakoinz (61.), 2:2 Philipp Nakoinz (71.), 3:2 Kevin Spilgies (76.), 3:3 Philipp Nakoinz (88.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Felix Müller; Zuschauer: 76