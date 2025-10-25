Ein 3:3 (3:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SSV Samswegen 1884 und Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yven Chris Gebhardt (12.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Es blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nakoinz den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Börder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ronge, Gamroth, Ermisch, Kober, Sonnabend (63. Ismail), Lehmann, Bartsch, Wagner, Feyer (70. Engler), Herbst (89. Jahns)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski (81. Suchanek), Schulze, Embach (46. Hübler), Klaus, Dziobek, Gebhardt, Iser, Nölle, Falkenberg, Nakoinz

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Schiedsrichter: Fynn Thomas Klewe (Universitäts- und Greifswald); Assistenten: Axel Bänsch, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 62