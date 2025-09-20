Der SV Groß Santersleben I unter Leitung von Coach Steven Hahn feierte einen überlegenen Erfolg über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Sebastian Alicke für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ali Samir Qorbani den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 33: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Fateh (76. Talbierski), Madaus, Lange, Alicke (62. Hahn), Ilijoski, Qorbani, Al Houri (27. Delleh), Tafere, Eftindjioski

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Klawunn (57. Wegelin), Hildebrandt, Koopmann (46. Alali Alhamad), Schulz, Niemann, Rohde, Simon, Iyamu, Schmidt (72. Wald)

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51