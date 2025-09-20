Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ali Samir Qorbani den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Groß Santersleben I mit 2:0 vorne – Minute 33

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Eftindjioski, Madaus, Lange, Fateh (76. Talbierski), Al Houri (27. Delleh), Otto, Ilijoski, Alicke (62. Hahn), Qorbani

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Koopmann (46. Alali Alhamad), Kutz, Hildebrandt, Klawunn (57. Wegelin), Rohde, Iyamu, Niemann, Schmidt (72. Wald), Simon, Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51