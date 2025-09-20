Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Ali Samir Qorbani erzielt.

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri (27. Delleh), Alicke (62. Hahn), Otto, Qorbani, Tafere, Fateh (76. Talbierski), Eftindjioski, Lange, Madaus, Ilijoski

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Klawunn (57. Wegelin), Schmidt (72. Wald), Schulz, Koopmann (46. Alali Alhamad), Hildebrandt, Niemann, Iyamu, Simon, Rohde, Kutz

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51