Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 33 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Ali Samir Qorbani erzielt.

SV Groß Santersleben I in Minute 33 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (87.). Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Tafere, Qorbani, Madaus, Alicke (62. Hahn), Otto, Eftindjioski, Lange, Fateh (76. Talbierski), Al Houri (27. Delleh)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Rohde, Niemann, Kutz, Schmidt (72. Wald), Simon, Koopmann (46. Alali Alhamad), Iyamu, Hildebrandt, Klawunn (57. Wegelin), Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51