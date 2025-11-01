Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Coach Jens Strübing feierte ein überlegenes Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I in Minute 52 2:0 in Führung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (77.). Die Burger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Thiele (51. Moratschke), Jentzsch, Pilz, Küllmey (77. Eickhoff), K. Kloska (82. Preßler), Karbe, R. Kloska, Nord (70. Rölke), Fähse (70. Henning)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Unger (66. Pfitzner), Felgenhauer, Böttcher (55. Moushfiq), Hennings, Gläser (75. Zen Al Abeden), Abraham (66. Telge), Riedel, Graupner, Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36