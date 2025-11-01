Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging die TSG Grün-Weiß Möser I von Trainer Jens Strübing aus dem Duell mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Jens Strübing, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (52.).

TSG Grün-Weiß Möser I führt nach 52 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur drei Minuten darauf konnte Nils Karbe (Möser) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Burger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (70. Rölke), R. Kloska, Fähse (70. Henning), K. Kloska (82. Preßler), Küllmey (77. Eickhoff), Karbe, Jentzsch, Sachs, Pilz, Thiele (51. Moratschke)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Schimmelpfennig, Gläser (75. Zen Al Abeden), Abraham (66. Telge), Böttcher (55. Moushfiq), Pakebusch, Unger (66. Pfitzner), Riedel, Felgenhauer, Graupner

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36