Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging die TSG Grün-Weiß Möser I von Coach Jens Strübing aus dem Spiel mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I liegt in Minute 52 2:0 vorn

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Schon drei Spielminuten darauf konnte Nils Karbe (Möser) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Burger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Fähse (70. Henning), Sachs, R. Kloska, Thiele (51. Moratschke), Küllmey (77. Eickhoff), Karbe, K. Kloska (82. Preßler), Nord (70. Rölke), Jentzsch, Pilz

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (66. Pfitzner), Pakebusch, Hennings, Böttcher (55. Moushfiq), Graupner, Felgenhauer, Schimmelpfennig, Gläser (75. Zen Al Abeden), Abraham (66. Telge), Riedel

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36