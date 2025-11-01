Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Jens Strübing und sein Team TSG Grün-Weiß Möser I gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg steckte einmal Gelb ein (42.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (52.).

52. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (77.). Die TSG Grün-Weiß Möser I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (70. Rölke), Fähse (70. Henning), Küllmey (77. Eickhoff), R. Kloska, Sachs, K. Kloska (82. Preßler), Pilz, Thiele (51. Moratschke), Karbe, Jentzsch

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (66. Pfitzner), Pakebusch, Riedel, Gläser (75. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Böttcher (55. Moushfiq), Graupner, Abraham (66. Telge), Felgenhauer, Hennings

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36