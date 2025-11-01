Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging die TSG Grün-Weiß Möser I von Trainer Jens Strübing aus dem Spiel mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger waren den Gästen aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Jens Strübing, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (77.). Die TSG Grün-Weiß Möser I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (70. Rölke), Pilz, R. Kloska, Karbe, Jentzsch, Fähse (70. Henning), Thiele (51. Moratschke), Sachs, K. Kloska (82. Preßler), Küllmey (77. Eickhoff)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (66. Pfitzner), Schimmelpfennig, Hennings, Gläser (75. Zen Al Abeden), Böttcher (55. Moushfiq), Abraham (66. Telge), Felgenhauer, Riedel, Pakebusch, Graupner

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36