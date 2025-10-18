Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unter Leitung von Trainer Mario Katte feierte ein überlegenes Ergebnis über den Osterweddinger SV mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

In Minute 18 schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bördeländer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Hertel (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (86. Dörner), Ostwald, Richter, T. C. Stüber, Braunert, Hertel, Kietzmann (55. Pflug), Jakobs (77. Boese), Junge (53. Ninschkewitz), Günther (72. Zöbisch)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Iser, Nölle (40. Hübler), Embach (65. Weber), Krull, Barkowski, Dziobek (58. Suchanek), Reuter (46. Hermann), Klaus, Falkenberg

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66