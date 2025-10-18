Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

In Minute 18 schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bördeländer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 20 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Hertel (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 verließen die Bördeländer den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther (72. Zöbisch), Ostwald, Junge (53. Ninschkewitz), Jakobs (77. Boese), Kietzmann (55. Pflug), Braunert, Hamel (86. Dörner), Richter, Hertel, T. C. Stüber

Osterweddinger SV: Steinwerth – Krull, Dziobek (58. Suchanek), Nakoinz, Iser, Falkenberg, Barkowski, Embach (65. Weber), Nölle (40. Hübler), Klaus, Reuter (46. Hermann)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66