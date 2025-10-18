Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens von Coach Mario Katte aus dem Duell mit dem Osterweddinger SV vom Platz.

4:0 – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in der Partie gegen Osterweddinger SV deutlich überlegen

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Nicola Maximilian Braunert (20.) erzielt wurde.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 vorne – 20. Minute

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Junge (53. Ninschkewitz), T. C. Stüber, Günther (72. Zöbisch), Braunert, Ostwald, Jakobs (77. Boese), Hamel (86. Dörner), Kietzmann (55. Pflug), Richter, Hertel

Osterweddinger SV: Steinwerth – Krull, Reuter (46. Hermann), Iser, Klaus, Nakoinz, Embach (65. Weber), Falkenberg, Nölle (40. Hübler), Barkowski, Dziobek (58. Suchanek)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66