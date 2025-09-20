Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte ein deutliches Ergebnis über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Niederndodelebener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

12. Minute: TSV Niederndodeleben baut Führung auf 2:0 aus

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (64. K. Husnik), Dreiling, Jebsen (68. Ferl), Felgentreff (64. Bergmann), Schott (76. Schädel), Ahlemann, Nötzold, Frank, Mai, Lüddeckens (46. Gottschalk)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (87. Junge), Baartz, Stüber, Kietzmann, Boese, Hamel (79. Zahn), Zöbisch, Hertel, Ostwald (57. Kemp), Braunert (46. Brösel)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65