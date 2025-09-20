Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen das Team aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Dean Joel Dreiling (TSV Niederndodeleben) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lukas Mai (12.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen (68. Ferl), Frank, Biermanski (64. K. Husnik), Ahlemann, Nötzold, Lüddeckens (46. Gottschalk), Dreiling, Felgentreff (64. Bergmann), Mai, Schott (76. Schädel)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch, Baartz, Hertel, Ninschkewitz (87. Junge), Braunert (46. Brösel), Stüber, Kietzmann, Boese, Ostwald (57. Kemp), Hamel (79. Zahn)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65