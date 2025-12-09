Dem Magdeburger SV Börde gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Gleich nach Spielstart schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Harnau (8.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 auszubauen (83.). Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (80. Naumann), Müller, Berlin, Lange, M. Leonhardt, Gallert (62. Köhler), Wesemeier, Blümel (79. Beyer), Fritsch (60. Kreutzer), Brussig

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Richter (73. Mootz), Zywotek, Rein (69. Krüger), Dethlefsen, Selent, Winkelmann, Harnau, Schwarz, Wendland

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60