Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Michael Küster und sein Team SSV Samswegen gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 86 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Börder setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lars Gareis (Unseburg) eine Gelbe Karte an die Börder (18.). Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Samswegen noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Lucas Feyer erzielt.

SSV Samswegen in Minute 51 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Küster im gegnerischen Tor. Fabian Lehmann traf in Minute 55 und Gamroth in Minute 68. Spielstand 4:0 für den SSV Samswegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SSV Samswegen kassierte noch zweimal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Heiko Rohde den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden. Die Börder sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV Samswegen: Lindemann – Bartsch, Jahns (60. Lemke), Lehmann, Wagner, Rohde, Gamroth, Kober, Ermisch, Feyer (84. Zimmermann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Reuper (78. Alhori), Iyamu (70. Klawunn), Wald (64. Schmidt), Mahner, Fischer, Schulz, Niemann, Koopmann (71. Schneider), Oeding, Hildebrandt

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (27.), 2:0 Lucas Feyer (51.), 3:0 Fabian Lehmann (55.), 4:0 Jan-Erik Gamroth (68.), 5:0 Heiko Rohde (78.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Finn-Luis Weckesser; Zuschauer: 86