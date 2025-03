Der SV Irxleben unter Leitung von Trainer Steffen Rau feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV Samswegen mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Irxleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Sportpark am Wildpark ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Börder gewannen deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Samswegen.

Justin Kanning (SV Irxleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV Samswegen kassierte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis (16.). In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Robin Sanne erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Sanne traf in Minute 59 und Jeremy Nordt in Minute 67. Spielstand 4:0 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Jonas Michael den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (79.). Damit war der Sieg der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SSV Samswegen

SV Irxleben: Schulze – Köhler, Pollmer (62. Trabert), Kanning (62. Nordt), Krause, S. Schwenke, Fricke, Sanne, Ahlemann (79. L. Schwenke), Dethlefsen, Michael

SSV Samswegen: Lindemann – Denecke, Gamroth, Lehmann, Wagner, Feyer (72. Zimmermann), Schudrowicz, Ronge, Resch (82. Dörfel), Lemke (72. Jahns), Ismail (59. Bartsch)

Tore: 1:0 Justin Kanning (6.), 2:0 Robin Sanne (49.), 3:0 Robin Sanne (59.), 4:0 Jeremy Nordt (67.), 5:0 Jonas Michael (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 147