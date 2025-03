Irxleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 147 Besuchern des Sportparks am Wildpark geboten. Die Börder setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Justin Kanning (SV Irxleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen (16.). In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Robin Sanne erzielt.

Minute 49: SV Irxleben führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Sanne traf in Minute 59 und Jeremy Nordt in Minute 67. Spielstand 4:0 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Jonas Michael, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (79.). Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SSV Samswegen

SV Irxleben: Schulze – Michael, Kanning (62. Nordt), Krause, S. Schwenke, Pollmer (62. Trabert), Ahlemann (79. L. Schwenke), Köhler, Dethlefsen, Sanne, Fricke

SSV Samswegen: Lindemann – Lehmann, Resch (82. Dörfel), Ismail (59. Bartsch), Denecke, Schudrowicz, Gamroth, Lemke (72. Jahns), Wagner, Feyer (72. Zimmermann), Ronge

Tore: 1:0 Justin Kanning (6.), 2:0 Robin Sanne (49.), 3:0 Robin Sanne (59.), 4:0 Jeremy Nordt (67.), 5:0 Jonas Michael (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 147