Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den SV 1889 Altenweddingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

35. Minute: TSV Niederndodeleben liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Müller (55. Bergmann), Schott, Ahlemann, Husnik (55. Mai), Jebsen, Felgentreff (46. Bittner), Dreiling, Frank, Gottschalk, Biermanski (73. Neumann)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek (69. Krause), Harnau (73. Tschepe), Deike (73. Rein), Richter, Mootz (53. Thielecke), Schlieter, Wendland, Schwarz, Winkelmann (78. Thielecke), Dethlefsen

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112