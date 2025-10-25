Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den SV 1889 Altenweddingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Alexander Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Niederndodelebener legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

Minute 35: TSV Niederndodeleben führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Jan Frank, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Jebsen, Felgentreff (46. Bittner), Schott, Husnik (55. Mai), Gottschalk, Biermanski (73. Neumann), Dreiling, Müller (55. Bergmann), Frank, Ahlemann

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (73. Tschepe), Schwarz, Mootz (53. Thielecke), Deike (73. Rein), Zywotek (69. Krause), Wendland, Dethlefsen, Winkelmann (78. Thielecke), Richter, Schlieter

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112