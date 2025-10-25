Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Niederndodelebener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

2:0 Vorsprung für TSV Niederndodeleben – Minute 35

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Schott, Gottschalk, Jebsen, Felgentreff (46. Bittner), Husnik (55. Mai), Biermanski (73. Neumann), Ahlemann, Frank, Müller (55. Bergmann), Dreiling

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike (73. Rein), Winkelmann (78. Thielecke), Schwarz, Dethlefsen, Zywotek (69. Krause), Schlieter, Harnau (73. Tschepe), Richter, Mootz (53. Thielecke), Wendland

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112