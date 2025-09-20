Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SSV Samswegen 1884 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Eilsleben/MTU. Eilsleben – Samswegen: Nachdem der Eilslebener SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit vier Treffern Vorsprung. Endstand: 5:1 (1:1).

In Minute 11 schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Börder konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze (15.).

1:1 für Eilslebener SV und SSV Samswegen 1884 – Minute 15

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte sich ins Zeug und errang einen Vorsprung. Benjamin Sacher versenkte den Ball in der 50. Minute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Duckstein (81. Gerhardt), Jakobs, Falk, Derda (69. Wittek), Sacher, Haus, Pruhs (46. Sengewald), Weber (46. Köhler), Willms (63. Matthies), Reber

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Nagel (36. Mazlomi), Gamroth, Resch (85. Moustafa), Kober, Bartsch, Wagner, Ismail (85. Jahns), Lehmann, Herbst (70. Engler), Ermisch

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74