Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Besucher aus Stern untergebracht.

Nach nur 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein (24.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Bennet Vogel (29.) erzielt wurde.

Minute 29: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Dean-Robbin Taube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (90.+1). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Marks, Schulze (85. Groth), Schlüter, Wöhler (85. Hrachowitz), Kloska, Taube, Schäfer, Vogel (75. Sensenschmidt), Peukert, Schmidt (81. Voelckel)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Riedel (63. Wildenhof), Böttcher, Gläser, Telge (63. Pakebusch), Felgenhauer (46. Spilgies), Unger, Schimmelpfennig, Graupner, Abraham (25. Pfitzner)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84