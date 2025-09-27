Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte ein deutliches Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. Fünfmal hat die SV Union Heyrothsberge am Samstag gegen die Gäste aus Stern eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Biederitzer.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge mit 2:0 vorne – Minute 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Dean-Robbin Taube den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (90.+1). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Vogel (75. Sensenschmidt), Taube, Kloska, Schlüter, Schulze (85. Groth), Schmidt (81. Voelckel), Peukert, Wöhler (85. Hrachowitz), Schäfer, Marks

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser, Hennings, Felgenhauer (46. Spilgies), Riedel (63. Wildenhof), Schimmelpfennig, Unger, Graupner, Böttcher, Abraham (25. Pfitzner), Telge (63. Pakebusch)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84