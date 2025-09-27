Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Bennet Vogel (29.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Schon drei Spielminuten später konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska, Wöhler (85. Hrachowitz), Schulze (85. Groth), Schlüter, Marks, Peukert, Schäfer, Taube, Schmidt (81. Voelckel)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Abraham (25. Pfitzner), Hennings, Felgenhauer (46. Spilgies), Unger, Gläser, Riedel (63. Wildenhof), Graupner, Telge (63. Pakebusch), Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84