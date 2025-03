Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Gegner aus Möser ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Tom Raue (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Daniel Gropius (41.) erzielt wurde.

41. Minute: SV Union Heyrothsberge baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Robin Kloska musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dean-Robbin Taube konnte in Minute 45 einnetzen und KarbeKarbe legte in Minute 54 nach. Es lief nicht gut für die TSG Grün-Weiß Möser I. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Burger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

28 Minuten nach der Pause konnte Karsten Voelckel (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die TSG Grün-Weiß Möser I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Union Heyrothsberge beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Voelckel, Schlüter, Kloska (84. Thorand), Westhause, Taube (84. Hrachowitz), Vogel (73. Adler), Gropius, Schäfer (73. Hanke), Raue

TSG Grün-Weiß Möser I: Kloska – Friedhoff (46. Damczyk), Küllmey, Karbe, Henning (65. Thiele), Rieche, Sachs, Anders (46. Rölke), Preßler (46. Mertens), Kloska, Pilz (65. Altenkirch)

Tore: 1:0 Tom Raue (33.), 2:0 Daniel Gropius (41.), 3:0 Dean-Robbin Taube (45.), 4:0 Bennet Vogel (54.), 4:1 Nils Karbe (63.), 5:1 Karsten Voelckel (73.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 63