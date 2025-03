Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen die TSG Grün-Weiß Möser I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Biederitz/MTU. 5:1 (3:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gäste aus Möser untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tom Raue das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Daniel Gropius den Ball ins Netz (41.).

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 41 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robin Kloska. Dean-Robbin Taube konnte in Minute 45 einnetzen und KarbeKarbe legte in Minute 54 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Grün-Weiß Möser I. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Burger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Karsten Voelckel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (73.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die TSG Grün-Weiß Möser I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Union Heyrothsberge beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Kloska (84. Thorand), Raue, Schäfer (73. Hanke), Taube (84. Hrachowitz), Westhause, Voelckel, Vogel (73. Adler), Gropius, Peukert

TSG Grün-Weiß Möser I: Kloska – Friedhoff (46. Damczyk), Rieche, Küllmey, Karbe, Preßler (46. Mertens), Henning (65. Thiele), Kloska, Anders (46. Rölke), Sachs, Pilz (65. Altenkirch)

Tore: 1:0 Tom Raue (33.), 2:0 Daniel Gropius (41.), 3:0 Dean-Robbin Taube (45.), 4:0 Bennet Vogel (54.), 4:1 Nils Karbe (63.), 5:1 Karsten Voelckel (73.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 63