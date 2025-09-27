Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte einen deutlichen Erfolg über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Besucher aus Stern untergebracht.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge führt nach 29 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Dean-Robbin Taube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (90.+1). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schulze (85. Groth), Schäfer, Schlüter, Vogel (75. Sensenschmidt), Peukert, Marks, Schmidt (81. Voelckel), Taube, Wöhler (85. Hrachowitz), Kloska

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Abraham (25. Pfitzner), Felgenhauer (46. Spilgies), Hennings, Gläser, Böttcher, Unger, Riedel (63. Wildenhof), Graupner, Telge (63. Pakebusch)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84