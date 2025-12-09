Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 42 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:2)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern freuen.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde das zweite Tor durch Stefan Fischer erzielt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit 2:0 – 25. Minute

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Es blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Reuper (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 5:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Klawunn (69. Wegelin), Kutz (79. Ladewig), Theile, Rasche, Iyamu, Reuper, Schulz, Fischer, Schmidt (86. Kleinau)

SV Eintracht Gommern: Werban – Schellbach (79. Randel), Napiontek, Werban, Schmidt, Hübener, Hoppe (71. Balla), Sindermann (87. Schmidt), Thauß, Thiem, Engel (90. Garnatz)

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42