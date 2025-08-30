Der SV 1889 Altenweddingen errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 155 Zuschauern einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Lukas Hering, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 61. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Hahn den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Santersleber aber nicht mehr ausgleichen. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Rein (73. Tschepe), Krüger, Dethlefsen, Mootz (56. Krause), Schwarz, Junge (78. Thielecke), Winkelmann, Harnau, Selent (81. Sedlak)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Lange, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Hahn, Madaus, Tafere, Delleh (65. Fateh), Al Houri, Abou Laban

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155