Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Eilslebener SV und der SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Til Weber für Eilsleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eilslebener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Mark Schröder der Torschütze (19.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Eilslebener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Benjamin Sacher verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (25., 34., 36., 49., 66.). Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte einmal Gelb. Der Eilslebener SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Gelb-Rote Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schröder den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen. Der Eilslebener SV hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Reber, Stotmeister (77. Roloff), Badeleben, Haus, Weber (56. Matthies), Sacher (77. Krüger), Wittek (77. Sengewald), Hasse (56. Köhler), Jakobs

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Seegers (74. Hornbach), Meyer, Lentz (76. Schmidt), Stridde, Tamaan (30. Voigtländer), Zoll, Skorsetz, Rathsack, Ebeling

Tore: 1:0 Til Weber (10.), 1:1 Mark Schröder (19.), 2:1 Benjamin Sacher (25.), 3:1 Rene Hasse (34.), 4:1 Christian Jakobs (36.), 5:1 Benjamin Sacher (49.), 6:1 Carlo Bernd Köhler (66.), 6:2 Mark Schröder (80.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 59