Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

6:2 – Eilslebener SV in der Partie gegen SV Seilerwiesen Magdeburg deutlich überlegen

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und der SV Seilerwiesen Magdeburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

Til Weber (Eilslebener SV) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Mark Schröder den Ball ins Netz (19.).

Eilslebener SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 19

1:1. Die Eilslebener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Benjamin Sacher verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (25., 34., 36., 49., 66.). Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte einmal Gelb. Der Eilslebener SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Gelb-Rote Karte hatten sie bereits.

35 Minuten nach der Pause konnte Schröder (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Eilslebener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Stotmeister (77. Roloff), Falk, Hasse (56. Köhler), Sacher (77. Krüger), Wittek (77. Sengewald), Haus, Badeleben, Reber, Weber (56. Matthies)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers (74. Hornbach), Tamaan (30. Voigtländer), Stridde, Skorsetz, Rathsack, Ebeling, Zoll, Schröder, Lentz (76. Schmidt), Meyer

Tore: 1:0 Til Weber (10.), 1:1 Mark Schröder (19.), 2:1 Benjamin Sacher (25.), 3:1 Rene Hasse (34.), 4:1 Christian Jakobs (36.), 5:1 Benjamin Sacher (49.), 6:1 Carlo Bernd Köhler (66.), 6:2 Mark Schröder (80.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 59