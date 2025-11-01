Der Magdeburger SV Börde erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 29 Zuschauern einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tristan Wolff für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Magdeburger SV Börde baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 12

Dann kamen die abgeschlagenen Börder zum Zug: Tobias Wagner schoss und traf in Spielminute 32. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Theo Lange traf in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Lehmann schoss und traf in der 58. Minute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mathias Rhode versenkte den Ball in der 90. Minute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Rhode (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Johne (46. L. Rebone), Rhode, M. Rebone (76. Boeke), Müller, Wolff, Lange (87. Horstkötter), Blümel (60. Fritsch), Brussig, Schuster, Köhler

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Kober, Herbst, Wagner, Gamroth, Lehmann, Resch, Ermisch, Jahns (60. Nagel), Engler (86. Feyer), Bartsch

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29