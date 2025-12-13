Ergebnis 15. Spieltag Begegnung von Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern endet unentschieden 3:3
Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden.
Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).
Benjamin Sacher (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.
Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 47
Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Eilsleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 15
Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erlangen (90.+5).
Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern
Eilslebener SV: Bergeest – M. Badeleben (82. Weber), Wittek (46. Roloff), Hampel, Reber, Haus, Stotmeister (46. Köhler), Hasse (90. Krüger), Sacher, Jakobs, Stolte (73. Gerhardt)
SV Eintracht Gommern: Bellach – Thauß, Arndt, Hoppe, Randel, Schmidt, Thiem, Baumbach, Bea, Napiontek, Werban
Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72