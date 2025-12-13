Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Benjamin Sacher (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.

Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – M. Badeleben (82. Weber), Wittek (46. Roloff), Hampel, Reber, Haus, Stotmeister (46. Köhler), Hasse (90. Krüger), Sacher, Jakobs, Stolte (73. Gerhardt)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thauß, Arndt, Hoppe, Randel, Schmidt, Thiem, Baumbach, Bea, Napiontek, Werban

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72