Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist auf Augenhöhe geendet.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite verließen Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Laurin Matthies, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Jakobs (71. Weber), Falk, Reber, Sacher (58. Matthies), Köhler (58. Duckstein), Roloff (58. Ruprecht), Haus, Sengewald, Hampel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Iyamu, Alali Alhamad, Schulz, Hildebrandt, Simon, Fischer, Reuper (74. Wald), Klawunn (67. Heinemann), Oeding, Theile

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138