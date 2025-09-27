Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit dem Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (38.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Falk (42.) erzielt wurde.

Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück – Minute 42

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Mathias Loof ersetzte Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt kam rein für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Barkowski, Iser, Schulze, Falkenberg, Müller (65. Gebhardt), Dziobek, Reuter (46. Loof), Hübler (79. Klaus), Koch

Eilslebener SV: Bergeest – Derda, Wittek (90. Bockwoldt), Badeleben (72. Stolte), Hampel, Sacher (79. Hasse), Haus, Reber, Bach (65. Matthies), Köhler (65. Jakobs), Falk

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78