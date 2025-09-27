Ein 2:2 (1:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (38.). Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück – Minute 42

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Mathias Loof ersetzte Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt kam rein für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Yven Chris Gebhardt den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Falkenberg, Hübler (79. Klaus), Müller (65. Gebhardt), Nakoinz, Schulze, Dziobek, Iser, Reuter (46. Loof), Barkowski

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Hampel, Reber, Sacher (79. Hasse), Haus, Badeleben (72. Stolte), Köhler (65. Jakobs), Derda, Bach (65. Matthies), Wittek (90. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78