Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Samswegen und SV 1889 Altenweddingen am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Samswegen/MTU. Mit einem Remis sind der SSV Samswegen und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag vom Platz gegangen. 92 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Christian Braun (Stendal) ausgesprochen. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Jason Rein das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

1:1 im Duell zwischen SSV Samswegen und SV 1889 Altenweddingen – Minute 90+5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Samswegen doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Pascal Ronge den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Börder Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SSV Samswegen noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – SV 1889 Altenweddingen

SSV Samswegen: Lindemann – Lehmann, Resch (46. Brandt), Ronge, Schudrowicz, Wagner (81. Lemke), Denecke, Gamroth, Ismail, Ermisch, Rohde

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Selent, Harnau (90. Nord), Sedlak (67. Krüger), Krause (62. Zywotek), Junge (67. Thielecke), Schwarz, Schlieter, Richter, Rein (46. Mootz)

Tore: 0:1 Jason Rein (24.), 1:1 Pascal Ronge (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Mathis Bannier; Zuschauer: 92