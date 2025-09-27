Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

SV 1889 Altenweddingen auf Augenhöhe mit SV Eintracht Gommern – 0:0

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (75. T. R. Thielecke), Mootz, Selent, Harnau, Krüger, Winkelmann, Deike, Wendland (46. Sedlak), Gumtz (82. L. Thielecke), Schwarz

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Schellbach (90. Randel), Knobloch (69. Hoppe), Tuente (82. Von Saleski), Napiontek, Thiem, Schulz, Hübener, Rose, Schmidt

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81