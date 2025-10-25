Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Begegnung von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I endet mit Remis 0:0

Gommern/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I mit einem torlosen 0:0 (0:0). 5 Fußballfans waren im Sportforum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Tuente, Hübener, Schmidt, Sindermann, Napiontek, Von Saleski (77. V. Werban), C. Werban, Hoppe, Schellbach

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Hahn (60. Eftindjioski), (82. Al Houri), Otto, Lange, Ilijoski, Kitanoski, Tafere (87. Habibi), Fateh (46. Pina Fernandes), Qorbani (72. Delleh)

; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5