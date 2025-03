Groß Santersleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 112 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Groß Santersleben I und dem SV Irxleben verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Felix Boin (Dannigkow) ausgesprochen. Alles in allem zwei Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

0:0 für SV Groß Santersleben I und SV Irxleben –

Die Santersleber sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Irxleben

SV Groß Santersleben I: Deupert – Alicke (80. Eftindjioski), Hahn, Adjioski, Lange, C. Madaus, Kutz, Ilijoski, Otto, Banas, C. Madaus

SV Irxleben: Schulze – Ahlemann (65. Conradi), Michael, Hartmann, Rolle (74. Pollmer), Krause, Dethlefsen, Stier (57. Fricke), Sanne, Köhler, Nordt

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Marcel Mönner, Marcel Kautz; Zuschauer: 112