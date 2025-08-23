Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Begegnung von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (90. Müller), Rathsack, Hähre, Grzenda, Stridde (59. Voigtländer), Friedrich (70. Heck), Theele, Schröder, Skorsetz, Rittmeister

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel (78. Hübler), Iser, Loof (66. Falkenberg), Suchanek (46. Dziobek), Nakoinz, Herrmanns, Barkowski, Schulze, Koch, Reuter

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49