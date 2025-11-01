Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den SV Eintracht Gommern ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern ist auf Augenhöhe geendet.

Alexander Schellbach traf für den SV Eintracht Gommern in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SV Seilerwiesen Magdeburg gegen SV Eintracht Gommern – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern steckte einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Mark Schröder, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (75. Lausch), Skorsetz, Seegers (82. Voigtländer), Kühn, Gropius, Tamaan (78. Lüder), Rathsack, Schröder, Zoll, Stridde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Napiontek, Thiem, Rose, Thauß (83. Von Saleski), Hübener (78. Bea), Hoppe, Randel (41. Knobloch), Schellbach, Werban

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15