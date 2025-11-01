Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und der SV Eintracht Gommern am Samstag vom Platz gegangen. 15 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion Seilerwiesen.

Alexander Schellbach (SV Eintracht Gommern) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern – Minute 58

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Mark Schröder, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Seegers (82. Voigtländer), Meyer (75. Lausch), Skorsetz, Tamaan (78. Lüder), Kühn, Zoll, Gropius, Stridde, Rathsack

SV Eintracht Gommern: Bellach – Rose, Schellbach, Thauß (83. Von Saleski), Thiem, Napiontek, Hübener (78. Bea), Hoppe, Werban, Schmidt, Randel (41. Knobloch)

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15