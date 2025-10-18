Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SSV Samswegen 1884 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV Samswegen 1884 am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Fabian Lehmann (SSV Samswegen 1884) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte David Herbst den Ball ins Netz (25.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – 25. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (38.). Der Vorsprung des SSV Samswegen 1884 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 47 gelang Owen Etinosa Iyamu endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 28 Minuten später konnte Pascal Harald Schmidt ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal die Gelegenheit. In der achten Minute konnte Paul Niemann (Magdeburg-Neustadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg-Neustadt erreichen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV Samswegen 1884

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Dolke – Hildebrandt, Simon, Niemann, Klawunn (73. Rohde), Wegelin (46. Alali Alhamad), Iyamu, Schmidt, Kutz (60. Reuper), Schulz, Rasche

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Sonnabend, Lehmann, Ronge, Gamroth, Herbst (80. Resch), Ermisch (69. Nagel), Bartsch, Feyer (89. Zimmermann), Stettin (35. Ismail)

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (12.), 0:2 David Herbst (25.), 0:3 David Herbst (38.), 1:3 Owen Etinosa Iyamu (47.), 2:3 Pascal Harald Schmidt (75.), 3:3 Paul Niemann (90.+8); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 54