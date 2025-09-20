Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Die 25 Beobachter im Sportforum haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Eintracht Gommern ein ernüchterndes 1:7 (0:2) hinnehmen musste.

Nach lediglich 22 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz (37.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:7 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Kunitschke (46. Knobloch), Hübener, Schmidt, Hoppe, Tuente, Randel, Schellbach, Sindermann, Werban (68. Thiem), Napiontek

Magdeburger SV Börde: König – Boeke, Wolff (81. Johne), Rhode, Rebone, Berlin, Brussig (65. Lange), Kreutzer, Rebone (56. Blümel), Wesemeier, Schüßler

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25